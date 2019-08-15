Общество

Допустимая норма запаха в воздухе снижена

Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения Литвы объявило, что максимально допустимая концентрация запаха в воздухе будет снижена в полтора раза.

Ожидается, что изменения улучшат качество воздуха в республике. Особенно положительно это скажется на людях, которые проживают рядом с промышленными и перерабатывающими производствами, распространяющими едкие запахи. Норма будет снижена с восьми до пяти европейских единиц запаха. Было решено установить одинаковый максимальный предел в сельских и городских районах.

Для реализации принятых норм предусмотрен переходный период для владельцев промышленных, перерабатывающих, сельскохозяйственных и других объектов в пять лет. Таким образом, величина показателей концентрации запаха до пяти европейских единиц в окружающем воздухе будет действовать с 1 января 2024 года.

Кроме того, срок создания комиссии по контролю запаха сокращен с семи до пяти рабочих дней. Также решено отменить действующий третий этап контроля запаха для обнаружения химических веществ от хозяйственной деятельности в атмосферном воздухе. Данная мера позволит ускорить решение комиссии, а владельцу — скорее принять меры для устранения запаха.

Жители Литвы периодически жалуются на высокий уровень загрязнения воздуха. Так, в конце июля сообщалось, что в Каунасе сильно превышена допустимая норма, что связывали с жаркой погодой.

В июне в Клайпеде местные жители жаловались на такое ужасное зловоние, что даже невозможно было открыть окно. Предполагалось, что запах могли распространять предприятия, которые расположены неподалеку. Однако компании отрицали подобные обвинения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ       

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