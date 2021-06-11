Дорогу молодым

Возрастной ценз 21 год для прохождения в Сейм Литвы вместо нынешнего ценза 25 лет был бы логичен, потому что таким образом были бы приведены в соответствие требования к выборам в парламент Литвы и Европейский парламент (ЕП), говорит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
По словам нынешней главы парламента, которая инициировала такую поправку к Конституции еще во время прошлого срока полномочий, проект до конца весенней сессии должен вернуться в зал заседаний Сейма для рассмотрения. Он еще во время прошлого срока полномочий был принят в первом чтении, правительство также вынесло положительное заключение по проекту.
Спикер отметила, что только голосов правящего большинства для утверждения проекта не хватит, потому что для принятия поправки к Конституции нужно 94 голоса.
По мнению спикера, снижение возрастного ценза для прохождения в парламент на выборах – это «самый прямой и самый простой способ показать молодым людям, что мы им доверяем».
В соответствии с литовским законодательством, избираться в ЕП можно с 21 года, а возрастной ценз 25 лет для прохождения в национальный парламент является самым высоким во всем Евросоюзе, такой же ценз применяют еще три страны – Италия, Греция и Кипр.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ