Дорогу молодым

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Возрастной ценз 21 год для прохождения в Сейм Литвы вместо нынешнего ценза 25 лет был бы логичен, потому что таким образом были бы приведены в соответствие требования к выборам в парламент Литвы и Европейский парламент (ЕП), говорит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

По словам нынешней главы парламента, которая инициировала такую поправку к Конституции еще во время прошлого срока полномочий, проект до конца весенней сессии должен вернуться в зал заседаний Сейма для рассмотрения. Он еще во время прошлого срока полномочий был принят в первом чтении, правительство также вынесло положительное заключение по проекту.