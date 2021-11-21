Дорожает топливо – дорожает отопление

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Центральное отопление в Литве за год подорожало на 45,5%, а за месяц – на 12,2% – в ноябре оно стоит 5,79 евроцента за кВт (без НДС), сообщает BNS.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утверждает, что подорожание отопления обусловлено ростом цен на топливо. По данным службы, в цену отопления на ноябрь включена сентябрьская стоимость биотоплива – за год биотопливо подорожало на 64,3%, а природный газ – на 222%.

Если сравнивать цены в пяти крупных городах Литвы, то дешевле всего отопление будет в Каунасе, а дороже всего — в Вильнюсе, самое дешевое отопление в Литве — в Утяне (4,44 цента с НДС), а самое дорогое – в Парвенишкес (10,62 цента).

Жители столицы Литвы получили первые счета в этом сезоне. Вильнюсцы говорят, что суммы в два раза больше прошлогодних, а у некоторых счета выше, чем в прошлом году в морозы.

Комментируя повышение платы, в Вильнюсских тепловых сетях отметили, что прежде всего октябрь был на 2, 5 градуса прохладнее, чем в прошлом году, кроме того, в прошлом году отопление включили 15 октября, в этом году на неделю раньше, 7 октября. В Каунасе и Панявежисе отопительный сезон начался 27 сентября, в Шяуляй – 24 сентября.

«Если бы Вильнюсская когенерационная станция была построена в срок, такой ситуации не было бы», — отметил директор Вильнюсских теплосетей Г. Баканас.

Счета за отопление в этом году выросли из-за подорожания топлива, так, цена на газ увеличилась более чем в пять раз. Прогноз на этот отопительный сезон также не утешительный, хотя цены на газ и перестали столь стремительно расти. Счета будут больше особенно в холодные месяцы.

Как известно, с целью амортизации роста цен на энергоносители принят ряд законодательных изменений. Рост цен на газ для потребителей растянется на пять лет. Производителям тепла разрешается покупать более значительную долю природного газа не через биржу, а напрямую у поставщика газа.