Дорожают банковские услуги

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Банк Литвы утвердил максимальную комиссионную плату на 2020 год за основной пакет услуг по лицевому счету, сообщает пресс-служба центробанка.

Сумма составит 1,52 евро. Для лиц, получающих социальную помощь, цена будет уменьшена вдвое. Подобная услуга появилась в феврале 2017 года. С этого времени максимальная плата составляла полтора евро.

Член правления Банка Литвы Марюс Юргилас рассказал, что уже три года банки и кредитные союзы предлагают своим клиентам корзины с платежными услугами, значит, они имеют доступ ко всем основным платежным услугам по фиксированной цене.

«В большинстве случаев такой пакет обходится дешевле, чем при оплате за каждую услугу отдельно. Поэтому такой возможностью пользуются многие жители. По мере роста доходов растут и расходы жителей, поэтому, естественно, увеличивается и плата за пакет основных услуг, однако меньше, чем могла бы, если учитывать общее подорожание», — объяснил М. Юргилас.

Новые расценки на следующий год были утверждены с учетом методики подсчета стоимости основного пакета.

Банки и кредитные союзы должны предоставлять гражданам базовую платежную корзину услуг, которая включает в себя управление счетом, электронный банк, безопасное средство подключения к электронному банку (например, генератор), платежную карту и транзакции по платежной карте, не меньше десяти переводов в евро ежемесячно, включая оплату счетов, электронных счетов, переводов внутри учреждения, прямые дебетовые операции.

Кроме того, неограниченное число поступлений в евро; выдача наличных – не меньше 550 евро ежемесячно через банкоматы или в отделениях; неограниченный взнос наличных удобным способом.

Как сообщает Банк Литвы, на рынке финансовых услуг – многообразие поставщиков, которые по своей инициативе предлагают различные пакеты платежных услуг, которые охватывают большее количество услуг, например, предоставляют неограниченное количество электронных переводов. Различным группам пользователей – лицам, получающим зарплату через банковские счета, молодежи, сеньорам – предлагается значительно меньшая стоимость услуги.

В соответствии с Законом о платежах центробанк также имеет право пересматривать состав основного пакета услуг по лицевому счету в случае значительных изменений в поведении потребителей или на рынке платежей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ