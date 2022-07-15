Дорожная карта авиации

В прошлом году в Литву можно было добраться прямыми рейсами из 94 направлений, сообщает BNS.

В 2019 году Литва заняла 75-е место в рейтинге международной оценки доступности Международной ассоциации воздушного транспорта, и если цели, заявленные в дорожной карте, станут реальностью, страна должна подняться на 85-е место.

До 2030 года планируется также соединить аэропорты Вильнюса и Каунаса железнодорожной линией Rail Baltica, развить услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, увеличить грузопоток, перевозимый воздушным транспортом, создать и внедрить новую модель популяризации воздушного транспорта, повышать привлекательность Литвы как направления туризма и бизнеса.

Пассажиропоток растет

В трех аэропортах страны в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года пассажиропоток вырос в пять раз, а количество рейсов — в два раза. Количество предлагаемых направлений выросло с 80 до 98, сообщил на минувшей неделе оператор аэропортов Литвы — компания Lietuvos oro uostai.

Показатели полугодия превысили самые смелые прогнозы, заявил временный глава Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас. «Мы встретили год позитивно – все больше государств отказались от применяемых к путешественникам ограничений, связанных с COVID-19: тестов, самоизоляции. Эти тенденции позволили прогнозировать значительное оживление в секторе, все же лучшие прогнозы были превзойдены», – отметил в пресс-релизе А. Стиклюнас.

В разгар летнего авиационного сезона Lietuvos oro uostai обновила прогноз пассажиропотока и количества рейсов на этот год, согласно которому количество пассажиров должно составить 4,7 млн человек.

«Преобладавшее в начале года улучшение позволило прогнозировать, что число пассажиров в аэропортах Литвы должно достигнуть 4,4 млн, а рейсов – 49,5 тыс. Однако в связи с заменой прогноза восстановления авиации на прогноз роста мы ожидаем, что через аэропорты Литвы в этом году будут путешествовать около 4,7 тыс. пассажиров, мы обслужим более 50 тыс. рейсов», – сказал А. Стиклюнас.

В этом году обслужено более 2,3 млн пассажиров, 24 тыс. рейсов, доставлено около 9,9 тыс. тонн грузов.

В первом полугодии 2021 года аэропорты Литвы обслужили 479,2 тыс. пассажиров, 11,2 тыс. рейсов, 9,7 тыс. тонн грузов, а за весь год — почти 2,5 млн пассажиров (на 37% больше, чем в 2020 году), более 34 тыс. рейсов (на 15% больше) и 20 тыс. тонн грузов (на 3% больше).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ