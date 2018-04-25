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Транспорт

Дорожные службы готовы к сезону

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Компания  Kelių priežiura по обслуживанию дорог начинает зимний сезон — дежурные постоянно следят за состоянием дорожного покрытия Литвы, метеорологическими прогнозами и готовы в любой момент отправить технику на  уборку дорог. 

«У нас есть высокоразвитый Центр управления техобслуживанием дорог и большая команда профессионалов, готовая быстро реагировать на изменения погоды и дорожных условий. В холодное время года я призываю Kelių priežiura и местные органы власти позаботиться о том, чтобы обеспечить безопасное вождение », — говорит министр транспорта Я. Наркевич.

Домашнее задание выполнено

«Более 700 транспортных средств большой грузоподъемности были подготовлены для уборки зимних дорог, сформированы команды дежурных, водителей и механиков, откалибровано оборудование для измерения скользоты дорог и оптимизированы маршруты. Технический парк обновляется», — говорит Роландас Рутенас, генеральный директор компании.

В настоящее время на 65 складах запасено 37 тысяч тонн соли и более 24 тысяч  тонн смеси песка и соли. В ближайшее время будет получено дополнительно более 25 тысяч тонн соли. Количество соли и смеси на складах постоянно пополняется.

Внимание профилактике

Третий зимний сезон подряд компания уделяет много внимания превентивным мерам (посыпают дороги солью, реагентами) на дорогах с самым высоким уровнем обслуживания. Дежурные специалисты центра  используют самые современные технологии для мониторинга прогноза погоды на ближайшие 16 часов.

Самое современное в мире программное обеспечение для обслуживания дорог, разработанное шведскими учеными, обрабатывает данные со станций Информационной системы дорожной погоды (KOS), Гидрометеорологической службы Литвы, Географической информационной системы (ГИС) и спецтехники.

В этом зимнем сезоне планируется включить данные  и автомобилей: была ли активирована антиблокировочная тормозная система (ABS), включены ли стеклоочистители, интенсивность работы стеклоочистителей, температура воздуха и т. д.

Разные категории дорог

В Литве более 21 000 километров дорог общегосударственного значения. Kelių priežiura сообщает, что зимние работы по техническому обслуживанию делятся на три уровня в зависимости от важности дорог. Основное внимание уделяется автомагистралям с высокой интенсивностью движения.

Дороги A5 и A8 (Via Baltica) и A1 (Вильнюс-Каунас-Клайпеда) обслуживаются  круглосуточно. На этих магистралях обеспечиваются оптимальные  условия движения, посыпают  солью или обрабатывают  реагентами, производится очистка обочины. После завершения работ на самых интенсивных участках проводится техобслуживание на региональных дорогах.

По любым вопросам, связанным с дорогами, водители могут обратиться в Центр информации о дорожном движении, позвонив по номеру 1871, +370 615 49300, +370 5 2329677.

Уровни содержания и время работы на участках дорог можно проверить онлайн по адресу: http://kpl.keliuprieziura.lt.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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