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TOP,Общество,Сеньорам

Доставка пенсий

Фото azertag.az

BNS сообщает, что «Содра» объявила конкурс на доставку пенсий с января 2020 г. в Вильнюсе и Каунасе.

Сейчас пенсии разносят почтальоны «Летувос паштас» (15 территорий, включая Вильнюс и Каунас), „Victum“ (9 территорий, среди них Панявежис), „Godlija“ (8 территорий, в их числе Кедайняй, Йонава, Расейняй), „Verpetynė“ (2 территории – Шяуляй и Йонишкис), „Bastaras“ (6 территорий, включая Мариямполе), „Rausidas“ (7 территорий, среди них Клайпеда, Алитус, Таураге, Утяна) – последние две компании принадлежат одному владельцу.

Новый конкурс на доставку пенсий в Вильнюсе и Каунасе охватывает период на год с возможностью продления договора до конца 2021 года. «Летувос паштас» намерена принять участие в конкурсе на доставку пенсий.

Глава компании Аста Сунгайлене сказала, что ситуация, которая была в начале года, когда пенсионеры не получили вовремя пенсии, не должна повториться.

«Летувос паштас» примет участие в объявленном «Содрой» конкурсе, я верю, что никаких проблем не должно быть», – сказала в парламенте А. Сунгайлене. Однако судьба самого директора «Летувос паштас» пока неясна.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                     

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