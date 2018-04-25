Доставленного из аэропорта в больницу мужчину выписали, у него сезонный грипп

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Мужчина, которого в четверг доставили из Вильнюсского аэропорта в клинику Сантарос, отпущен домой, у него нашли сезонный грипп, пациента не проверяли на коронавирус, поскольку не было признаков этой инфекции, сообщили медики в пятницу.

Представитель министра здравоохранения Аурелиюса Вериги по связям с общественностью Лина Бушинскайте сообщила BNS, что мужчина, летевший из США через Варшаву в Вильнюс, отпущен домой еще в четверг.

«Вчера вечером мужчину отпустили домой, министру об этом сообщил глава клиники Сантарос. Как и отмечалось в первых комментариях министерства, случай не был связан с коронавирусом. Анализы не отправлялись в Национальный центр общественного здоровья», – сказала Л. Бушинскайте.

Заместитель директор клиники Сантарос Эдита Казенайте сказала, что после взятия анализов в течение часа мужчине был поставлен диагноз сезонного гриппа и его сразу же отпустили лечиться домой.