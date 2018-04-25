Достижения женщин: прорыв в мире. А как в Литве?

Еще одна амбициозная идея У. фон дер Ляйен — недавно объявленный план «Европейский зеленый курс». Он предусматривает переход ЕС на устойчивую экономическую модель и превращение Европы в углеродно-нейтральный континент к 2050 году. «Европейский зеленый курс» — это новая стратегия развития Европы, предполагающая сокращение вредных выбросов в атмосферу при одновременном создании новых рабочих мест и повышении качества жизни.

Говоря о кризисе в сфере изменения климата на конференции ООН, активистка – представитель молодого поколения Грета Тунберг призвала мировых лидеров принять решительные меры. Это вдохновило всемирную волну протестов под названием Fridays For Future, к которой присоединились миллионы учащихся и студентов во всем мире.

В начале декабря прошлого года начало свою работу новое правительство Финляндии, а 34-летняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире. Из 19 министерских портфелей в финском правительстве 12 доверено женщинам. Интересно, что партии правящей коалиции в Финляндии возглавляют женщины, они составляют 47 процентов парламента страны.

Радуют достижения женщин не только в области политики и экономики. В октябре впервые в открытый космос вышли две женщины-астронавты НАСА — Кристина Кох и Джессика Меир (первая женщина вышла в открытый космос еще в 1984 году). Проведя около 6 часов в открытом космосе, американки заменили неисправную деталь Международной космической станции и напрямую связались с президентом США.

Нобелевская премия по экономике за экспериментальные исследования бедности присуждена группе из трех ученых, в том числе экономисту французского происхождения Эстер Дуфло. Она — самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике и только вторая женщина, получившая такую премию за 50 лет.

Имя Литвы в прошлом году также несколько раз привлекало внимание всего мира, и за это мы должны благодарить женщин. Асмик Григорян стала лауреатом Международной оперной премии и была признана лучшей оперной солисткой в мире.

Опера «Солнце и море», созданная режиссером Ругиле Барзджюкайте, писательницей Вайвой Грайните и композитором Линой Лапелите, получила престижную премию «Золотой лев» на Венецианской биеннале современного искусства, а павильон нашей страны был признан лучшим среди 90 стран.

Гордясь признанием литовских женщин в мире, мы должны признать, что ситуация в нашей стране не внушает оптимизма — женщины в Литве все еще редко занимают высокие посты в бизнесе или в политике. Кроме того, в рейтинге, составленном Европейским институтом гендерного равенства (EIGE), Литва опустилась с 19-го на 23-е место за два года.

Верю, что значительные достижения женщин в глобальном масштабе могут стимулировать большие амбиции и ускоренные перемены.

Довиле ГРИГЕНЕ, руководитель Swedbank в Литве