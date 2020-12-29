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Достроен участок Северного потока-2 в Германии

Фото gazprom.ru

Участок трубопровода Северный поток — 2 в исключительной экономической зоне Германии завершен. Об этом со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG сообщило агентство DPA.

Протяженность этого отрезка составила 2,6 км. Теперь ожидается, что в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода Северный поток — 2 в исключительной экономической зоне Дании.

В Nord Stream 2 AG отметили, что «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах.

«О других деталях мы не можем сообщить», — добавили в компании.

Напомним, что ранее Песков признал опасность новых санкций для СП-2. Вашингтон готовит финальный пакет санкций против российского проекта, работы над которым сдвинулись с места спустя год, сообщили СМИ.

korrespondent.net

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