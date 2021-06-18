Доступность банковских услуг

В Сейме Литвы тормозится предложение почти пятидесяти депутатов обязать банки оборудовать больше банкоматов, чтобы жители страны, особенно на периферии, имели больше возможностей обналичивания денег, сообщает BNS.
На минувшей неделе Комитет по бюджету и финансам Сейма Литвы решил не рассматривать поправки далее, а подождать подписания банками меморандума, согласно которому они сами договорятся о том, какими способами расширить возможность снятия наличных. К поправкам, возможно, вернутся осенью.
В мае Сейм начал рассматривать поправки, предусматривающие обязательство для банков оборудовать столько банкоматов, чтобы не менее 95% населения страны могли обналичить средства в радиусе не более 5 км, а 97% — в радиусе 10 км от места жительства. Было подсчитано, что благодаря таким поправкам в стране может появиться около 200–250 новых банкоматов.
Информация «ЛК», BNS