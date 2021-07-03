Доверие инвесторов к литовской экономике – самое высокое за четыре года

«Стоимость индекса продолжает расти — она не только вернулась и превысила прежнюю стоимость, но доверие инвесторов самое высокое за четыре последних года. Наиболее заметное снижение стоимости мы видели ровно год назад — во втором квартале прошлого года, когда опрос проводился весной, и пандемия уже набрала силу», — сказала на презентации исследования аналитик Investors‘ Forum Моника Габалите.

По ее словам, в этом году инвесторы лучше всего оценили три сферы: телекоммуникации, транспортную и логистическую инфраструктуру, а также знание работниками иностранных языков.

Кроме того, улучшилось отношение инвесторов к возможности получения кредитов — оно вернулось на докарантинный уровень.

«После начала пандемии инвесторы с особенной осторожностью оценивали возможности получить кредиты: год назад всего 18% говорили, что возможности получить кредиты в стране высокие, а в этом квартале 45% опрошенных представителей бизнеса позитивно оценивали эту сферу», — сказала М. Габалите.

По ее словам, до весны самые плохие оценки давались политической стабильности, однако сейчас политические условия позитивно оценивают 44% опрошенных руководителей предприятия. Осенью прошлого года положительные оценки дали всего 26% опрошенных глав предприятий.

Отрицательных оценок тоже стало меньше — 13% опрошенных считают, что ситуация с политической стабильностью плохая. Обычно негативные ожидания были примерно у трети инвесторов.