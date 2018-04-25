Доверие к НАТО в Литве росло, в Германии и Франции – снизилось

В Германии и Франции фиксируется спад – в этих странах доверие к НАТО соответственно снизилось с 73% до 57% и с 71% до 49%.

Политолог считает, что такие результаты вызваны дискуссиями о будущем НАТО в последние годы.

«Европейцы особо много начали говорить о том, что следует рассмотреть оборонные инициативы на континенте как альтернативу или какой-то компенсационный механизм Альянсу, который, возможно, рассыпается, поскольку обязательства американцев ставятся под вопрос, особенно из-за риторики президента США Дональда Трампа», – пояснил BNS во вторник Л. Кояла.

По информации Pew Research Center, больше всего НАТО доверяют в Польше – 82% респондентов, а больше всех не доверяют в Турции и Греции. В последних странах эту организацию негативно оценили более половины опрошенных – соответственно 55% и 51% респондентов.

По данным Pew Research Center, если будет нападение на соседнюю страну НАТО, лишь голландцы, американцы, канадцы, британцы и литовцы считают, что их страна должна направить вооруженные силы.

«Это старая проблема, которая вызывает серьезные опасения в действии 5-ой статьи Североатлантического соглашения. Конечно, на политическом уровне ответы, пожалуй, были бы иными, но общественное мнение также сыграло бы значительную роль. Поэтому в определенном смысле имеется нехватка наработок политических лидеров, которая бы демонстрировала важность Альянса», – сказал глава литовского центра.

«Это также достаточно эгоистичный подход, ведь все мы прекрасно понимаем, что архитектура западной безопасности основывается на доверии друг другу», – добавил он.

В ходе исследования с мая по август прошлого года была опрощена 21 тыс. людей в 19 государствах.