Доверие к НАТО в Литве росло, в Германии и Франции – снизилось

За последнее десятилетие доверие НАТО в Литве росло, между тем в Германии и Франции оно снизилось, говорится в опубликованном на этой неделе анализе исследовательского центра Pew Research Center.
По данным исследования, в 2019 году в Литве Альянс положительно оценивали 77% опрошенных, в 2007 году таких было 59%.
Как утверждает директор Центра Восточно-европейских исследований Линас Кояла, в Литве важность НАТО определена исторически, а выросшая поддержка связана с благожелательной позицией политиков страны и изменившимся геополитическим климатом в регионе.
«Это облегчило принятие таких решений, как быстрое повышение финансирования обороны. Без войны в Украине, скорее всего, это бы не произошло», – сказал он.
В Германии и Франции фиксируется спад – в этих странах доверие к НАТО соответственно снизилось с 73% до 57% и с 71% до 49%.
Политолог считает, что такие результаты вызваны дискуссиями о будущем НАТО в последние годы.
«Европейцы особо много начали говорить о том, что следует рассмотреть оборонные инициативы на континенте как альтернативу или какой-то компенсационный механизм Альянсу, который, возможно, рассыпается, поскольку обязательства американцев ставятся под вопрос, особенно из-за риторики президента США Дональда Трампа», – пояснил BNS во вторник Л. Кояла.
По информации Pew Research Center, больше всего НАТО доверяют в Польше – 82% респондентов, а больше всех не доверяют в Турции и Греции. В последних странах эту организацию негативно оценили более половины опрошенных – соответственно 55% и 51% респондентов.
По данным Pew Research Center, если будет нападение на соседнюю страну НАТО, лишь голландцы, американцы, канадцы, британцы и литовцы считают, что их страна должна направить вооруженные силы.
«Это старая проблема, которая вызывает серьезные опасения в действии 5-ой статьи Североатлантического соглашения. Конечно, на политическом уровне ответы, пожалуй, были бы иными, но общественное мнение также сыграло бы значительную роль. Поэтому в определенном смысле имеется нехватка наработок политических лидеров, которая бы демонстрировала важность Альянса», – сказал глава литовского центра.
«Это также достаточно эгоистичный подход, ведь все мы прекрасно понимаем, что архитектура западной безопасности основывается на доверии друг другу», – добавил он.
В ходе исследования с мая по август прошлого года была опрощена 21 тыс. людей в 19 государствах.
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