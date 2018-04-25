default image
Доверие к НАТО в Литве росло, в Германии и Франции – снизилось

Подробнее...
default image
Китай внесет поправки в Закон об охране диких животных

Подробнее...
default image
Biovela: заражённое сальмонеллой мясо попало только в сеть Maxima

Подробнее...
default image
Пентагон обвиняет Кремль в космическом шпионаже

Подробнее...
default image
Налоговики в этом году в Литве будут строже проверять строителей, одонтологов

Подробнее...
default image
В Праге появятся площадь Немцова и аллея Политковской

Подробнее...
default image
В конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных

Подробнее...
default image
За первый год статус заявителя о нарушениях предоставлен 36 лицам, вознаграждений не было

Подробнее...
default image
В Африке голодают 239 миллионов человек - ООН

Подробнее...
default image
В некоторых странах Запада снизилось доверие к НАТО

Подробнее...
default image
В Вильнюсе наградят литовских военных, вернувшихся из Ирака

Подробнее...
default image
Беларусь и Польша подписали соглашение об охране трансграничных вод

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: страны Балтии приближаются к решению по БелАЭС

Подробнее...
default image
В Пентагоне опровергли вывод войск США из Ирака

Подробнее...
default image
В Каунасе объявлена эпидемия гриппа

Подробнее...
default image
Летом Литва планирует учредить посольство в Австралии

Подробнее...
default image
В Бразилии обнаружен новый вирус с неизвестным ДНК

Подробнее...
default image
Просьба о гражданстве игрока NBA И. Браздейкиса будет рассмотрена в феврале

Подробнее...
default image
В Египте ввели штрафы за неприличное поведение в музеях

Подробнее...
default image
В Литве в январе вновь фиксировалась положительная миграция

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Доверие к НАТО в Литве росло, в Германии и Франции – снизилось

За последнее десятилетие доверие НАТО в Литве росло, между тем в Германии и Франции оно снизилось, говорится в опубликованном на этой неделе анализе исследовательского центра Pew Research Center.

По данным исследования, в 2019 году в Литве Альянс положительно оценивали 77% опрошенных, в 2007 году таких было 59%. 

Как утверждает директор Центра Восточно-европейских исследований Линас Кояла, в Литве важность НАТО определена исторически, а выросшая поддержка связана с благожелательной позицией политиков страны и изменившимся геополитическим климатом в регионе. 

«Это облегчило принятие таких решений, как быстрое повышение финансирования обороны. Без войны в Украине, скорее всего, это бы не произошло», – сказал он.

реклама

В Германии и Франции фиксируется спад – в этих странах доверие к НАТО соответственно снизилось с 73% до 57% и с 71% до 49%.

Политолог считает, что такие результаты вызваны дискуссиями о будущем НАТО в последние годы.

«Европейцы особо много начали говорить о том, что следует рассмотреть оборонные инициативы на континенте как альтернативу или какой-то компенсационный механизм Альянсу, который, возможно, рассыпается, поскольку обязательства американцев ставятся под вопрос, особенно из-за риторики президента США Дональда Трампа», – пояснил BNS во вторник Л. Кояла.

По информации Pew Research Center,  больше всего НАТО доверяют в Польше – 82% респондентов, а больше всех не доверяют в Турции и Греции. В последних странах эту организацию негативно оценили более половины опрошенных – соответственно 55% и 51% респондентов.

По данным Pew Research Center, если будет нападение на соседнюю страну НАТО, лишь голландцы, американцы, канадцы, британцы и литовцы считают, что их страна должна направить вооруженные силы. 

«Это старая проблема, которая вызывает серьезные опасения в действии 5-ой статьи Североатлантического соглашения. Конечно, на политическом уровне ответы, пожалуй, были бы иными, но общественное мнение также сыграло бы значительную роль. Поэтому в определенном смысле имеется нехватка наработок политических лидеров, которая бы демонстрировала важность Альянса», – сказал глава литовского центра.

«Это также достаточно эгоистичный подход, ведь все мы прекрасно понимаем, что архитектура западной безопасности основывается на доверии друг другу», – добавил он.

В ходе исследования с мая по август прошлого года была опрощена 21 тыс. людей в 19 государствах.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600