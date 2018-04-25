Доверие к полиции в Литве достигло рекордных высот

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В феврале в Литве доверие общества к полиции достигло высшего показателя за два десятилетия и по популярности они уступают лишь спасателям-пожарникам, свидетельствуют результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.

Полиции сейчас доверяют 68,4 % опрошенных (в январе – 64,2%).

«Доверие к полиции (…) самое высокое за 22 года, проведения опросов, с 1998 года, – тогда полицию оценивали очень негативно. В данный момент в рейтинге выше только пожарники-спасатели», – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

Он утверждает, что можно лишь гадать, вызван ли рост рейтинга полиции мнимым похищением ребенка в Вильнюсе, из-за которого были мобилизованы большие силы полиции, а потом было заявлено, что похищения не было.