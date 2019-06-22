Доверие людей к вакцинации в Европе снижается

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Менее 60% жителей Европы верят в эффективность вакцинации. Намного выше этот показатель в Азии и Африке, следует из опроса компании Welcome Trust.

Примерно 79% опрошенных в 140 странах мира верят, что вакцинация безопасна. В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила растущее нежелание прививать детей в качестве одной из десяти ведущих угроз для здоровья.

Хотя большинство людей в Южной Азии и Восточной Африке убеждены в безопасности вакцинации, на другом конце шкалы находятся государства Европы и Северной Америки. Франция является страной с наибольшим недоверием к прививкам: каждый третий француз не считает их безопасными.

В топ-10 государств, где более 25% жителей не доверяют вакцинам, также входят Швейцария, Австрия, Бельгия и Исландия. Чешская Республика расположилась в середине списка европейских стран: 6% населения Чехии не доверяют вакцинации и 64% считают ее эффективной.

Люди, которые скептически относятся к прививкам, часто утверждают, что обеспокоены их негативными последствиями для здоровья или развития детей. «Нежелание делать прививки может, по крайней мере в некоторых странах, замедлить прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями», — отметила эксперт ВОЗ Энн Линдстранд.

Заболевание корью — характерный пример. Опрос показал, что есть корреляция между низким уровнем вакцинации населения и увеличением числа случаев этой потенциально смертельной болезни, которая недавно охватила некоторые страны.

В число государств с самыми высокими темпами роста заболеваемости корью входят Мадагаскар, Филиппины и Венесуэла, где доступность вакцин ограничена, а также Украина и Франция, где люди мало доверяют прививкам.

В целом вакцинация, согласно ВОЗ, спасает от двух до трех миллионов жизней в год. Еще 1,5 миллиона смертей можно было бы предотвратить, если бы больше людей имели доступ к этому средству.

420on.cz