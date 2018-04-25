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Индекс потребительского доверия в августе вырос на 1 процентный пункт до 7 %, по сравнению с июлем, сообщает BNS.

В августе жители немного лучше оценивали изменения в финансовом положении домохозяйств за последние 12 месяцев и планировали больше потратить на крупные покупки. Тем не менее перспективы экономического положения страны и домашних хозяйств оценивались несколько хуже, сообщает Департамент статистики Литвы.

Показатель доверия потребителей в городских и сельских районах в августе отличался на 1 процентный пункт: в городах он составил 7 %, в сельских районах – 6 %. За месяц доверие потребителей выросло на 1 процентный пункт в городских районах, а в сельских районах на столько же понизилось.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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