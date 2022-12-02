Доходы: чего ждать в следующем году?

Европейский парламент и Совет Европы приняли директиву, в которой установили положения об определении надлежащей минимальной заработной платы. Исходя из этого минимальная заработная плата в Литве также изменится в 2023 году.

«Адекватная минимальная заработная плата усиливает стимул к работе, помогает поддерживать внутренний спрос и покупательную способность, сокращает разрыв в оплате труда мужчин и женщин и защищает доходы во время экономического спада», — отметила министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Министр М. Навицкене напоминает, что с начала следующего года минимальная месячная заработная плата (ММЗ) повысится до 840 евро вместо нынешних 730 евро (на 13,6%) и это одно из самых больших повышений за все время.

До сих пор не все работники в странах Евросоюза получают минимальную заработную плату, на которую они имеют право. Некоторые из них фактически получают заработную плату ниже минимальной, установленной законом. Особенно это касается женщин, молодых работников, низкоквалифицированных рабочих, мигрантов, людей с ограниченными возможностями и других.

В настоящее время в Литве уже действует отлаженная процедура определения минимальной заработной платы, созданная совместно с социальными партнерами. Литва применяет 3 из 4 критериев при определении размера ММЗ. Новым является то, что при определении минимальной заработной платы необходимо будет учитывать еще и покупательную способность населения, то есть расходы на проживание.

Кроме того, директива ЕС предусматривает, что страны с охватом менее 80% предприятий коллективными договорами должны принимать меры для поощрения заключения коллективных договоров. Поэтому Литве придется и дальше прилагать больше усилий для подписания коллективных договоров между работниками и работодателями. В настоящее время четверть (около 310 тыс.) работников страны работают по коллективным договорам. Коллективные договоры выгодны как работникам, так и работодателям — они повышают социальное партнерство, вовлеченность работников в деятельность профсоюзов и ассоциаций, возможности консультирования с социальными партнерами и, наконец, способствуют достойному заработку.

С 2015 года охват коллективными договорами предприятий в нашей стране быстро увеличивается: с 14,8 % в 2019 году, 21,03 % – в 2020-м до 25 % — в 2021 году.

ММЗ в Литве является средней по сравнению с другими странами Европейского союза. В этом году минимальная заработная плата выросла на более высокий процент, чем в Литве, только в Венгрии (на 22,6%), но составляет всего 542 евро. Минимальная заработная плата в Эстонии, Чехии и Хорватии увеличилась в этом году на такой же процент, как и в Литве, но в денежном выражении она на 80-110 евро ниже, чем в Литве. В настоящее время самая низкая минимальная месячная заработная плата в Европейском союзе в Болгарии (332 евро), Латвии (500 евро), Румынии (515 евро) и Венгрии (542 евро).

Между тем литовские предприниматели считают, что столь значительное повышение минимальной зарплаты усложнит ситуацию в экономике, увеличит количество банкротств, они хотели, чтобы минимальная зарплата росла более медленными темпами.

Однако ожидается, что деловая ситуация будет улучшена благодаря запланированным средствам на поддержку бизнеса.

Как изменятся зарплаты

Заработная плата всех работников государственных учреждений здравоохранения должна увеличиться примерно на 8 %. Зарплата врачей после уплаты налогов должна увеличиться в среднем на 160-180 евро, медсестер — с 85 до 100 евро, а резидентов — примерно на 160 евро.

По расчетам Министерства образования, науки и спорта, заработная плата учителей, специалистов сферы образования, преподавателей и неакадемических работников, других педагогов с января вырастет на 13 процентов.

Заработная плата учителей и специалистов сферы образования после уплаты налогов увеличится на 87–129 евро в зависимости от стажа и категории, а руководителей школ — на 276–341 евро. По данным министерства, средняя заработная плата учителей после уплаты налогов увеличится на 151 евро, а педагогов — на 172 евро.

В следующем году заработная плата госслужащих вырастет на 30-66 евро «на руки» за счет увеличения базового и не облагаемого налогом дохода. Кроме того, предусмотрена надбавка за стаж.

Средняя зарплата штатных служащих системы внутренних дел «на руки» должна увеличиться в среднем на 121 евро в следующем году. В результате зарплата штатных сотрудников первичного звена системы внутренних дел достигнет 1, 1 тыс. евро, среднего звена превысит 1,4 тыс. евро.

Средняя заработная плата сотрудников среднего звена в Департаменте полиции после уплаты налогов составит около 1493 евро, в Департаменте пожарной охраны и спасения – 1495 евро, в Государственной пограничной службе – 1410 евро, в Службе общественной безопасности – 1414 евро, в Службе борьбы с финансовыми преступлениями – 1 807 евро.

В следующем году заработок президента Литвы Гитанаса Науседы составит 6 189 евро, премьер-министра Ингриды Шимоните – 3 630 евро, спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен – 2 968 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ