Доходы госбюджета Литвы выросли на 31%

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В первом полугодии этого года государственный бюджет Литвы получил 5,223 млрд евро доходов – на 1,229 млрд евро (на 30,8%) больше, чем год назад.

Поступления от налогов в бюджете составили 4,855 млрд евро – на 1,138 млрд евро (на 30,6%) больше, сообщило Министерство финансов.

«Доходы госбюджета за первое полугодие превышают ожидания – мы видим почти на треть лучшие сборы, чем в прошлом году, когда началась пандемия COVID-19. Это еще раз подтверждает факт того, что Литва одна из тех стран Европы, которые наилучшим образом перенесли потрясение», – отметила в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.

В этом году поступления от налога на прибыль составили 736,5 млн евро – на 304,8 млн евро (на 70,6%) больше, чем в прошлом году, и почти столько же, сколько было получено почти в 2020 году (779,7 млн евро).

Г. Скайсте отметила, что лучший сбор налогов на прибыль сигнализирует о благоприятном общем финансовом состоянии компаний страны и адаптации к работе в условиях пандемии.

Сборы налога на добавленную стоимость (НДС) составили 2,263 млрд евро – на 663,8 млн евро (на 41,5%) больше, чем в прошлом году.

Поступления в госбюджет и бюджеты самоуправлений в этом году составили 1,378 млрд евро (на 17,3%) больше, чем за тот же период прошлого года. Сборы подоходного налога составили 1,835 млрд евро – на 183,7 млн евро (11,1%) больше, и это было обусловлено ростом заработной платы.

В этом году акцизные сборы составили 758,3 млн евро – на 67,2 млн евро (на 9,7%) больше. Определенное влияние на это оказал рост оптовых продаж алкоголя и табака с мая этого года, а также мартовское повышение тарифов.