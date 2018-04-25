Доходы и расходы жителей уменьшились

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

46% жителей Литвы сказали, что их доходы с началом карантина уменьшились, 16% уверяют, что доходы снизились значительно – в два раза и более. 40% участников опроса надеются, что их удастся восстановить в течение 6 месяцев, таковы данные опроса, проведенного по заказу компании Scorify.

По словам директора Scorify Жильвинаса Милерюса, опрос показал, что люди не настроены оптимистически в вопросе восстановления прежних доходов – 30% считают, что это произойдет не раньше, чем через год, пессимистично настроены самозанятые люди и люди старшего возраста. «35% участников опроса сказали, что у них есть кредитные обязательства – это значит, что по мере снижения доходов и роста неопределенности в финансовом вопросе важно оценивать свои обязательства, их выполнение и вести переговоры с финансовым ведомством», – сказал Ж. Милерюс.

Опрос показал, что уровень расходов в карантин также изменился. 56% участников опроса сказали, что расходы у них уменьшились, 26% из них указали, что они снизились на треть. Треть участников опроса упомянула, что их расходы не изменились – 9% сказали, что их даже стало больше.

Троим из десяти жителей страны пришлось воспользоваться для повседневных нужд своими сбережениями, таковы данные опроса компании Spinter tyrimai.

Для части жителей страны финансово сложным был уже первый месяц карантина. Большинство из них — люди с низкими доходами. При этом за помощью к государству обратилось очень немного — всего четыре процента — участников опроса.

Более стабильно во время карантина чувствуют себя жители крупных городов. Здесь 8 из 10 человек продолжают жить на свои регулярные доходы. Сбережения начали тратить примерно четверть горожан.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ