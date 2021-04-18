Доходы Maxima grupe растут

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Выручка косвенно контролируемой предпринимателем Нериюсом Нумой (бывший Нумавичюс) группы розничной торговли Maxima grupe в прошлом году выросла на 5,8% до 4,226 млрд евро.

Чистая консолидированная прибыль Maxima grupe в прошлом году выросла на 18,2% до 152,581 млн евро.

Единственный акционер Maxima grupe — Vilniaus prekyba утвердил отчеты о деятельности за 2020 год и постановил выделить на дивиденды 106 млн евро, сообщила Maxima grupe.

Выручка группы в Литве в 2020 году снизилась на 1,2% до 1,7 млрд евро, в Латвии она увеличилась на 4,9% до 878,1 млн евро, в Эстонии — на 3,4% до 502,9 млн евро, в Польше — на 9,9% до 974,9 млн евро, в Болгарии — на 22,2% до 182,8 млн евро.

Как утверждает группа, выручка контролируемого ею предприятия электронной торговли Barbora в странах Балтии в 2020 году возросла более чем вдвое до 104 млн евро и составила 3,4% всей выручки группы в странах Балтии. В прошлом году группа открыла 93 новых магазина, из них 73 — в Польше. Общее их число составило 1323. Maxima grupe принадлежат торговые сети Maxima (в странах Балтии), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и электронный магазин продуктов питания Barbora, который действует в странах Балтии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ