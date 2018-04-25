Доходы от международного туризма сократились за 8 месяцев на $730 млрд

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На фоне пандемии COVID-19 и закрытия границ туристический поток в первые восемь месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 70%. Такие данные опубликованы на сайте Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Согласно последнему Барометру мирового туризма ЮНВТО, количество международных прибытий упало на 81% в июле и на 79% в августе. В январе-августе 2020-го регистрировалось на 700 млн меньше прибытий по сравнению с тем же периодом прошлого года, что уже привело в нынешнем году к сокращению экспортной выручки от международного туризма на $730 млрд. Это больше чем в восемь раз превышает убытки, понесенные отраслью в результате глобального экономического и финансового кризиса 2009 года.

«Этот беспрецедентный спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и предприятий, занятых в сфере туризма, — предупредил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили. — Также это подчеркивает острую необходимость в безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении туризма».

Значительное сокращение числа прибывающих международных туристов в первые восемь месяцев этого года фиксировалось во всех регионах мира. Наиболее пострадавшим в этом плане является Азиатско-Тихоокеанский регион, где число прибытий сократилось на 79%. За ним следуют Африка и Ближний Восток (минус 69%), Европа (минус 68%) и Америка (минус 65%).

После постепенного открытия международных границ в Европе в июле и августе отмечалось сравнительно меньшее снижение числа прибывающих (-72% и -69% соответственно). Однако восстановление было недолгим, поскольку на фоне роста заражений COVID-19 ограничения на поездки были введены вновь. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе в июле-августе было зафиксировано самое большое снижение — на 96% в основном из-за закрытия границ КНР.

ЮНВТО ожидает, что общий спад числа прибывающих международных туристов в течение всего 2020 года составит около 70%.

Группа экспертов ЮНВТО прогнозирует оживление в международном туризме в 2021 году, в основном в третьем квартале. При этом около 20% экспертов предполагают, что восстановление может произойти лишь в 2022 году.