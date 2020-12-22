DPD Lietuva останавливает доставку грузов в Великобританию и Ирландию

В связи с тем, что в Соединенном Королевстве обнаружен новый штамм коронавируса и в Литве ограничено сообщение с Великобританией, курьерская компания DPD Lietuva сообщила, что остановила доставку грузов в Соединенное Королевство и Ирландию и оттуда.

Руководитель по вопросам маркетинга и продаж DPD Lietuva в Балтийских странах Габриэлюс Билявичюс сказал, что посылки, собранные 21 декабря будут возвращены отправителям.

Он также отметил, что на посылки между Литвой и Соединенным Королевством повлияют и изменения «Брекзита» – с 1 января таможенные сборы и налоги на добавленную стоимость будут взыматься не только с товаров, заказанных по интернету в Соединенном Королевстве, но и с посылок, отправляемых в эту страну.

«Новые таможенные процедуры начнут применяться с 4 января, однако до сих пор нет предпосылок в пользу того, что услуги доставки возобновятся до этой даты», – сказал Г. Билявичюс.