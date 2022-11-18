Главное здание находится в центре — это старинный особняк с террасами, балконами, колоннами, каминным залом, рестораном для приватных мероприятий и комнатами для гостей. Комнаты здесь можно забронировать, например, можно остаться в роскошной комнате барона или баронессы.

Вот уже в пятый раз с наступлением темного периода Пакруойское поместье представляет самый большой фестиваль фонарей. Этой зимой ждет фестиваль света из Азии «Драконы, мифы и легенды». Истории Фестиваля китайских фонарей около двух тысяч лет. Яркий и красочный праздник Юаньсяоцзе в Китае отмечают на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Это один из самых древних праздников, когда все дома обязательно украшаются разноцветными огнями. В наше время фестиваль приобрел популярность не только в Китае, но и в других странах. Фестиваль китайских фонарей в Пакруойской усадьбе несколько раз признавался в Литве «Лучшим шоу года».

В этом году поместье станет настоящим рождественским царством. Фестиваль откроется 26 ноября. Экспозиция займет 15 га. На ней будет представлено более 50 световых композиций. Огромные скульптуры создавались специально для поместья и его ландшафта. Кроме того, в поместье будет проходить рождественская ярмарка, откроются карусели, аттракционы для всей семьи, ждут восточные угощения, встречи с Санта-Клаусом и уникальные развлечения, связанные с историей поместья, – от знакомства с ремеслами до поиска вкусов и веселья с Жалдокасом, Мельником или экскурсии в историческом ликероводочном заводе. Фестиваль продлится с 26 ноября 2022 по 8 января 2023 года.

Информация «ЛК»