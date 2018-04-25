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Драма «Стрельцов» — рожден, чтобы стать звездой футбола

25 сентября в кинотеатрах состоится премьера — захватывающая основанная на реальных событиях история легенды футбола Эдуарда Стрельцова. Талант и личное обаяние спортсмена сводили с ума миллионы болельщиков и заставляли замирать трибуны стадионов. Роль легендарного спортсмена в фильме «Стрельцов» сыграл популярный актер Александр Петров.

Огромные толпы поклонников, признание, слава, деньги, большая любовь — у него есть все, о чем может мечтать молодой человек. Как только на поле появляется 20-летняя футбольная звезда, толпа буквально сходит с ума. Эдуард — всегда обаятельный, дружелюбный — не обойден вниманием окружающих не только на футбольном поле, но и в жизни. Где Стрельцов, там всегда праздник, азарт, борьба и невероятный спектакль!

1958 год. Чемпионат мира по футболу в Швеции. Толпа с замиранием ожидала противостояния двух звезд — Эдуарда  Стрельцова и знаменитого бразильца Пеле, но лидерам обеих команд не суждено было встретиться. Тогдашние политические силы стали агрессивно вмешиваться в личную жизнь и карьеру Стрельцова. Нашлись люди, заинтересованные в том, чтобы полностью уничтожить молодого футболиста, находившегося на олимпе славы. За два дня до начала чемпионата по футболу его обвиняют в изнасиловании девушки, основываясь на показаниях подкупленных свидетелей. Вместо славы на больших футбольных площадках ему суждено провести свои лучшие годы в тюрьме.

Сможет ли Эдуард, выйдя из тюрьмы, вернуть прежнюю жизнь, потерянную славу и любимую женщину? Вернется ли бывшая футбольная звезда в большой спорт, чтобы доказать, что он достоин звания чемпиона, который покорил миллионы болельщиков?

Биографическая история, полная драматических событий, страсти, нереализованного огромного потенциала и впечатляющего возвращения в большой спорт,  «Стрельцов» — в кино с 25 сентября.

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