Древнейшая в мире жемчужина обнаружена в Абу-Даби

Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС.
Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита.
По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.
Жемчужина будет выставлена на обозрение в музее Лувр Абу-Даби в конце этого месяца.
«Это открытие древнейшей в мире жемчужины в Абу-Даби ясно дает понять, что современные экономика и культура имеют глубочайшие исторические корни», — заявил глава департамента культуры и туризма Абу-Даби Мухаммед Халифа аль-Мубарак.
Археологи методом радиоуглеродного анализа определили, что жемчужина относится к периоду между 5800 и 5600 годами до н.э. Скорее всего, жемчуг в тот период использовали в качестве украшения или для торговли с Месопотамией, где покупали керамику и другие товары.
В ходе раскопок остатков древних сооружений на острове Марава были обнаружены фрагменты керамики, бусы из ракушек и камня, а также кремниевые наконечники стрел.
Теперь «Жемчужина Абу-Даби», как уже назвали находку, станет частью экспозиции в музее Лувр Абу-Даби под названием «10 000 лет роскоши», которая открывается 30 октября.
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