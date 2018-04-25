Древнейшая в мире жемчужина обнаружена в Абу-Даби

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Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС.

Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита.

По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.