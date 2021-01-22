Дроны ищут нарушителей карантина

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В Вильнюсе соблюдение самоизоляции жителями, прибывшими из-за границы, проверяют с помощью дронов, сообщает пресс-служба местного самоуправления.

Так, за неделю с 7 января проверили 322 человека. Было составлено четыре протокола, повестки отправили еще двум лицам для административного взыскания.

Хотя в период самоизоляции можно выйти на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании и ЮАР), все равно запрещается отходить дальше, чем на один километр от места самоизоляции, и посещать места скопления людей и магазины. Также предусмотрен ряд исключений, требующих разрешения от Национального центра общественного здоровья: похороны родственников, запланированная свадьба, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.