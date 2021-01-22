Дроны ищут нарушителей карантина

В Вильнюсе соблюдение самоизоляции жителями, прибывшими из-за границы, проверяют с помощью дронов, сообщает пресс-служба местного самоуправления.
Так, за неделю с 7 января проверили 322 человека. Было составлено четыре протокола, повестки отправили еще двум лицам для административного взыскания.
Хотя в период самоизоляции можно выйти на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании и ЮАР), все равно запрещается отходить дальше, чем на один километр от места самоизоляции, и посещать места скопления людей и магазины. Также предусмотрен ряд исключений, требующих разрешения от Национального центра общественного здоровья: похороны родственников, запланированная свадьба, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.
Специалисты сначала напоминают прибывшим о правилах самоизоляции, отправляя письма. Позже людям звонят, а если их подозревают в несоблюдении требований, то сотрудники департамента приходят к ним с визитом. Также используются дроны для проверки.
Первая неделя показала, что люди иногда решают нарушить правила самоизоляции, желая навестить своих близких или сходить в магазин.
Информация «ЛК», vilnius.lt