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Дроны ищут нарушителей карантина

Фото vilnius.lt

В Вильнюсе соблюдение самоизоляции жителями, прибывшими из-за границы, проверяют с помощью дронов, сообщает пресс-служба местного самоуправления.

Так, за неделю с 7 января проверили 322 человека. Было составлено четыре протокола, повестки отправили еще двум лицам для административного взыскания.

Хотя в период самоизоляции можно выйти на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании и ЮАР), все равно запрещается отходить дальше, чем на один километр от места самоизоляции, и посещать места скопления людей и магазины. Также предусмотрен ряд исключений, требующих разрешения от Национального центра общественного здоровья: похороны родственников, запланированная свадьба, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.

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Специалисты сначала напоминают прибывшим о правилах самоизоляции, отправляя письма. Позже людям звонят, а если их подозревают в несоблюдении требований, то сотрудники департамента приходят к ним с визитом. Также используются дроны для проверки.

Первая неделя показала, что люди иногда решают нарушить правила самоизоляции, желая навестить своих близких или сходить в магазин.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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