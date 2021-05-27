Друг Р. Протасевича С. Путило просит Запад увеличить давление на белорусский режим

«Мы просим помощи международного сообщества в обеспечении нашей безопасности. Но прежде всего мы просим мир помочь Беларуси, а это можно сделать, только увеличивая давление на режим, то есть продлевая санкции, которые за восемь месяцев не заставили режим испугаться, поэтому он решается на такие поступки», — сказал С. Путило.

По его словам, нужно признать белорусский режим «террористическим», прекратить любое «экономическое, политическое, дипломатические, транспортное» сотрудничество, включая и рассматриваемые сейчас ограничения использования воздушного пространства для белорусских авиалиний. С. Путило также призывает блокировать Беларусь в международной банковской системе SWIFT, так как это «заставило бы режим на самом деле задуматься».

«Только беспрецедентное международное давление может подействовать на режим, может остановить репрессии, может спасти невинные жизни. Экономические убытки от торговли с предприятиями режима («Беларуськалий»), от сотрудничества в транспортной сфере, дипломатических связей — они намного меньше по сравнению с той вероятной пользой, которую можно получить, если мы в конце концов станем демократическим государством, гарантирующим права человека», — сказал он.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси. Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Беларусь включила создателей Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Р. Протасевича в список «лиц, участвующих в террористической деятельности», а сам канал объявила «экстремистским» и распорядилась его заблокировать.