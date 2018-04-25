Дуда может проиграть выборы в Польше

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Отрыв кандидатов друг от друга во втором туре будет минимальным, но при этом значительная часть поляков не определилась с выбором.

Большинство польских избирателей во втором туре президентских выборов проголосуют против действующего главы государства Анджея Дуды.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщило польское издание Onet. Оно ссылается на итоги опроса, проведенного компанией Maison&Partners.

По его данным, если во втором туре Дуда будет бороться с Рафалом Тшасковским, то получит 39% против 42% у оппонента, но 19% не определились, за кого голосовать.

Если соперником Дуды будет Шимон Головня, то 38% проголосуют за нынешнего президента, за Головню — 46%, в таком случае не определились с кандидатом 16% опрошенных.

При этом Дуда выходит на первое место в первом туре выборов.

Президентские выборы в Польше состоятся 28 июня.