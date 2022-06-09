Дуда начал турне в поддержку членства Украины в ЕС

Турне Дуда начнет в Португалии, потом посетит Италию и Румынию, где примет участие в саммите Бухарестской девятки.

Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.

«Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна) было успешным, и как преодолеть эту проблему», – пояснил он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине для получения статуса кандидата на вступление в ЕС нужно преодолеть психологический барьер некоторых стран.

Напомним, лидеры стран Евросоюза планируют рассмотреть заявку по поводу членства Украины на саммите в конце июня.