Дуда начал турне в поддержку членства Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда начал турне по странам Европы в поддержку предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе для Украины. Об этом сообщает канцелярия польского президента в среду, 8 июня.
Вместе с Дудой участие в поездке должна была принять президент Словакии Зузана Чапутова, но у нее выявили коронавирус.
Турне Дуда начнет в Португалии, потом посетит Италию и Румынию, где примет участие в саммите Бухарестской девятки.
Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.
«Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна) было успешным, и как преодолеть эту проблему», – пояснил он.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине для получения статуса кандидата на вступление в ЕС нужно преодолеть психологический барьер некоторых стран.
Напомним, лидеры стран Евросоюза планируют рассмотреть заявку по поводу членства Украины на саммите в конце июня.korrespondent.net