Дуда предложил повысить готовность сил НАТО на востоке Европы

Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие Альянса на востоке Европы из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», — сказал польский лидер на совместной со Столтенбергом пресс-конференции.

По мнению Дуды, силам Альянса также следует укреплять не только стратегическое наблюдение, но и готовность подразделений НАТО.

Это следует предпринять для того, чтобы показать агрессору, что Альянс «не только готов к обороне, но и к защите безопасности союзников, с которыми сотрудничает, в том числе Украины».

Также Анджей Дуда заявил, что польские власти не видят на польско-белорусской границе непосредственной военной угрозы и оснований задействовать четвертую статью договора НАТО.

«Мы хотим использовать ее (четвертую статью, — ред.) только тогда, когда ситуация того требует. Сейчас ситуация не отвечает квалификации четвертой статьи. Нет непосредственной военной угрозы, нет военного нападения на какую-либо соседнюю страну», — сказал он.

При этом, подчеркнул президент Польши, на границе наблюдается «опасное развитие ситуации» и «ничто не указывает на снижение напряженности на границе», что «может продолжаться многие месяцы».

Отметим, что четвертая статья НАТО предусматривает, что «договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».