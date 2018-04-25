Дуда принес присягу и снова занял должность президента Польши

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Переизбранный на второй срок на пост президента Польши Анджей Дуда вновь занял должность лидера страны. Об том сообщает ТАСС.

Торжественная церемония его инаугурации проходит в четверг в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента). В соответствии с конституцией, Дуда произнес текст присяги перед Национальным собранием.

«Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог», — сказал он.

На инаугурации по традиции принимают участие депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил, дипломаты из разных стран. При этом многие политики от приглашения на инаугурацию отказались — кто-то по политическим соображениям, а некоторые из-за эпидемии коронавируса. Из-за пандемии коронавируса церемония инаугурации проходит в парламенте с соблюдением усиленных санитарных мер.

Большинство присутствующих вошли в здание в защитных масках, в том числе избранный президент и его супруга. Дуда — в маске черного цвета, а его супруга Агата — в белой, под цвет белого костюма.

Как сообщалось, в июле в Польше избирком подтвердил победу Анджея Дуды на выборах президента.