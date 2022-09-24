Дулькис говорит об окончании пандемии, представитель ЕК призывает готовиться к зиме

По его словам, проблема только в том, что среди тяжелобольных в больницах в основном непривитые люди.

«Когда мы говорим о политическом аспекте окончания пандемии, мы видим, что не только в Литве, но и во многих странах Европейского Союза (ЕС) правительствам и министерствам больше не нужно принимать какие-то специализированные решения, не нужно планировать карантины, закрытия», — сказал Дулькис.

По словам министра, необходимо бороться с последствиями пандемии коронавируса, связанными с долгосрочным психологическим самочувствием после длительного (лонг) ковида.

Аналогично высказался по этому поводу и президент США Джо Байден, который недавно заявил, что пандемия в его стране закончилась.

Между тем, Еврокомиссар Стелла Кириакидес, ответственная за здоровье и безопасность пищевых продуктов, которая также участвовала в пресс-конференции с Дулькисом, заявила, что страны Сообщества должны готовиться к зиме.

«От меня вы не слышали, чтобы я говорила, что пандемия закончилась. Что я могу сказать, что в последние недели число заболевших снижается, но, как я уже говорила, мы уже не применять предохранительные меры», — сказала член ЕК.

По ее словам, лучшей защитой является вакцинация как первичными, так и адаптированными вакцинами.

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