Дулькис находится в Украине, встречается с министром здравоохранения

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в четверг находится в подвергшейся нападению России Украине, подтвердили BNS в Министерстве здравоохранения.
В условиях продолжающегося более месяца вторжения России в соседнюю страну литовский министр встретился с украинским коллегой, министром Виктором Ляшко.
Дулькис также посетил медицинские учреждения, в которых лечатся раненные во время войны дети и взрослые, здесь он пообщался с персоналом и пациентами больниц.
«Мы никогда не устанем помогать и поддерживать Украину! Мы будем едины с Украиной до тех пор, пока будет нужно — до победы!» — приведены слова министра в распространенном позже сообщении.
Во время визита он еще раз решительно осудил продолжение «особенно жестоких, циничных и безоглядных» обстрелов российскими войсками мирного населения, больниц и автомобилей скорой помощи.
По словам Дулькиса, эти действия привели к гуманитарной катастрофе, ответственность за которую ложится на Россию.
Уже после начала войны в Украине побывали литовские министры иностранных дел и обороны Габриэлюс Ландсбергис и Арвидас Анушаускас, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, группа парламентариев.
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