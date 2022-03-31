Дулькис находится в Украине, встречается с министром здравоохранения

«Мы никогда не устанем помогать и поддерживать Украину! Мы будем едины с Украиной до тех пор, пока будет нужно — до победы!» — приведены слова министра в распространенном позже сообщении.

Во время визита он еще раз решительно осудил продолжение «особенно жестоких, циничных и безоглядных» обстрелов российскими войсками мирного населения, больниц и автомобилей скорой помощи.

По словам Дулькиса, эти действия привели к гуманитарной катастрофе, ответственность за которую ложится на Россию.

Уже после начала войны в Украине побывали литовские министры иностранных дел и обороны Габриэлюс Ландсбергис и Арвидас Анушаускас, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, группа парламентариев.

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