Дулькис участвует в ассамблее ВОЗ, встретился с вице-министром Тайваня

«Мы довольны двусторонним сотрудничеством в сфере здравоохранения и готовимся к подписанию двустороннего меморандума о сотрудничестве по вопросам готовности к будущим пандемиям, цифровизации медицинских услуг, интеграции медицинских и социальных услуг в контексте стареющего общества и подготовки специалистов», — приведены слова Дулькиса в сообщении Минздрава Литвы.

Между тем вице-министр Тайваня поблагодарила Литву за вакцины от коронавируса, пожертвованные во время пандемии COVID-19, говорится в сообщении.

Литва подарила Тайваню почти 256 тыс. доз вакцины Vaxzevria. Тайвань также оказал поддержку Литве — подарил термометры.

Начавшаяся ассамблея является самым важным ежегодным мероприятием ВОЗ. На ней планируется обсудить усилия по предотвращению будущих кризисов в области здравоохранения, однако ассамблея омрачена продолжающимся вторжением России в Украину.

Киев и его союзники представят на мероприятии резолюцию, резко осуждающую вторжение России, в частности ее более 200 нападений на объекты системы здравоохранения Украины, включая больницы и машины скорой помощи.

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