Дунай загрязнен антибиотиками

Фото pixabay.com

🔊 Воспроизвести

Река Дунай является наиболее загрязнённой антибиотиками, что делает её опасным для здоровья отдыхающих на его берегу туристов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, к такому выводу пришли ученые из Хельсинки, проведшие исследование в реках 72 стран и взявших при этом 711 проб воды.

В докладе ученых говорится, что на участке реки в Австрии Дунай содержал семь различных типов антибиотиков, в том числе кларитромицин от пневмонии и бронхита. Концентрация химических веществ была в четыре раза выше безопасных пороговых значений.

Антибиотики попадают в водоёмы из-за неадекватной очистки сточных вод вблизи рек, — говорится в исследовании. Только 8% рек превысили безопасный уровень антибиотиков в Европе. И среди них — Дунай.