Два комитета сейма рассмотрят критерии для деятелей культуры «нон грата»

Фото BFL/ Шарунаса Мажейки

Во вторник Комитет по делам культуры и Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы проведут совместное заседание, чтобы обсудить критерии, которые могут определить невозможность показа в Литве программ зарубежных деятелей культуры, которые считаются нежелательными.

«Суть в том, что мы не должны забегать вперед событий, а создать четкую систему оценки (…), государственный кодекс чести, чтобы исполнители, которые принижают наших союзников, легитимируют незаконные аннексии и империалистические амбиции, хотя бы платили за это какую-то цену – не могли концертировать в Литве», – сказал BNS председатель КНБО, консерватор Лауринас Касчюнас.

По его словам, сначала будут выяснять, почему субсидии за не состоявшиеся и перенесенные культурные мероприятия выделили компаниям, которые планировали концерны российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского. Они получили соответственно 13,7 тыс. и почти 17 тыс. евро.