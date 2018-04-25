Два комитета сейма высказались против Европы «нескольких скоростей»

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Парламентские комитеты по иностранным делам и европейским делам утвердили позицию в отношении будущего Европейского союза (ЕС), в которой скептически оценили идею Европы «нескольких скоростей» и высказались за нынешнее институциональное устройство.

Глава Комитета по иностранным делам (КИД) «социал-трудовик» Юозас Бернатонис заявил, что таким документом Литва стремится обеспечить преемственность политики Литвы в отношении ЕС после выборов в сейм.

«В данном мнении, утвержденном двумя комитетами, изложены важные принципы, ценности политики ЕС и интересы нашего государства. Я бы назвал это политическим завещанием Литвы Евросоюзу. В выборах в сейм участвуют различные партии, от евроскептиков до евроидеалистов, в принятом комитетами мнении мы видим усиление ЕС посредством усиления влияния национальных государств», — сказал Ю. Бернатонис.

Глава комитета Ю. Бернатонис отметил, что в разработке позиции приняли участие представители идеологически разных партий, однако документ был принят в обеих комитетах по взаимному согласию.

«В первую очередь мы провели определенные красные линии и наши стремления, как мы видим существование в ЕС и деятельность во внешней политике ЕС. Мы подчеркиваем, что мы должны создавать будущее вместе, как равноправные партнеры», — рассказал о документе глава группы по его разработке консерватор Аудронис Ажубалис.

Представитель Комитета по иностранным делам А. Ажубалис утверждает, что позиция «отражает европейскую политику, которую развивали четыре последних правительства» и она «консолидирует европейскую политику Литвы».

В документе говорится, что необходимо сохранить единство ЕС, страны-члены ЕС могут пользоваться предусмотренными в договорах возможностями более тесного сотрудничества, однако «необходимо обеспечить прозрачность, открытость этого процесса, не создавать недостижимые критерии для последующего присоединения других стран к такому сотрудничеству».

Утверждается, что при ускорении Европы «нескольких скоростей» расслоение будет лишь увеличиваться, будет сложно добиваться конвергенции, поэтому приоритет должен быть у «включении всех стран-членов ЕС в общие процессы и средства».

Также в документе говорится, что комитеты «твердо придерживаются позиции, что установленная в действующих договорах межведомственная форма устройства Союза подходит для реализации стратегической повестки 2019-2024 годов».

«Мы выступаем против модных разговоров, что нужно менять договор ЕС, мы пока не видим в этом необходимости, а такие разговоры и такие предложения могут усилить недоверие граждан к союзу», — заявил А. Ажубалис.

Председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас отметил, что «у некоторых возникают вопросы, время ли сейчас обсуждать будущее ЕС, когда идет пандемия», однако, по мнению политика, другие вызовы из-за этого никуда не исчезают.

«Я бы напротив сказал, что как раз время, ведь пандемия, или не пандемия, это только один из вызовов, есть и другие вызовы, особенно Восточное партнерство, поэтому страны-члены должны принять решения по поводу возникающих внешних вызовов», — сказал Г. Киркилас.

По поводу Восточного партнерства комитеты считают, что «Восточное партнерство, как и Южное партнерство, должно остаться стратегическим геополитическим направлением Евросоюза», и ЕС необходимо договориться «об амбициозной повестке по Восточному партнерству».