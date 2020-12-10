Два морозильника ультранизких температур для вакцин от COVID-19 уже в Литве — Минздрав

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Два морозильника ультранизких температур для хранения вакцин от COVID-19 доставлены в Литву, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

«Эти два морозильника ультранизких температур (как минимум — 75 градусов) будут использоваться только для части вакцин, которым необходима очень низкая температура. Планировалось, что эти морозильники прибудут в Литву в начале 2021 года, однако подотчетному Минздраву Центру по управлению экстремальными для здоровья ситуациями удалось приобрести их раньше и 10 декабря они поступили в Литву», — говорится в сообщении министерства.

Для других вакцин, которым достаточно температуры 2-8 градусов, у центра есть специальные помещения для хранения лекарственных препаратов.