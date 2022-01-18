Два в одном. Европа готовится к новой пандемии

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Вирус гриппа, которого в Европе не было целый год, вернулся в своей худшей форме. Штамм A(H3) вызывает самые тяжелые случаи среди пожилых людей, а вакцины против него недостаточно эффективны.

Локдауны, ношение масок и социальное дистанцирование, которые стали нормой в Европе во время пандемии COVID-19, прошлой зимой победили грипп, временно ликвидировав вирус, который ежегодно убивает около 650 тысяч человек во всем мире. Но нынешней зимой грипп снова пришел в Европу, причем быстрее, чем ожидалось, и в гораздо больших масштабах. Это вызывает опасения по поводу «твиндемии» — гриппа и COVID-19 одновременно. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Возвращение

В этом году ситуация с гриппом изменилась в худшую сторону, поскольку меры, предпринимаемые странами для борьбы с COVID-19, стали менее строгими из-за массовой вакцинации.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что с середины декабря вирусы гриппа начали циркулировать в Европе более агрессивно, чем ожидалось.

По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения, в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии неуклонно росло и достигло пика в 43 эпизода в последнюю неделю года.

Это значительно ниже допандемического уровня: например, еженедельные случаи гриппа в отделениях интенсивной терапии превышали 400 в такое же время 2018 года. Однако этот показатель значительно выше, чем в прошлом году, когда за весь декабрь в отделении интенсивной терапии был зарегистрирован всего один эпизод заболевания.

Долгий сезон

Возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа, который способен затянуться до лета, сообщил Reuters главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.

«Поскольку столь долгое время грипп почти не циркулировал среди населения Европы, я опасаюсь, что вирус будет вести себя по-другому и мы отойдем от обычных сезонных моделей», — сказал он.

По словам эксперта, отмена ограничительных мер весной может продлить циркуляцию гриппа далеко за пределы обычного окончания европейского сезона в мае.

«Твиндемия» может оказать чрезмерное давление на и без того перегруженные системы здравоохранения, говорится в отчете ECDC.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе Министерством здравоохранения Франции, три региона страны, в том числе регион Парижа, столкнулись с эпидемией гриппа. Другие находятся в предэпидемической фазе.

В этом сезоне во Франции зарегистрировано 72 серьезных случая заболевания гриппом, шесть человек скончались.

Доминирующая нагрузка

Еще больше усложняет ситуацию тот факт, что доминирующим штаммом гриппа, циркулирующим в этом году, является H3 вируса A, который обычно вызывает самые тяжелые случаи среди пожилых людей.

Пентинен отметил, что еще слишком рано давать окончательную оценку вакцинам от гриппа, поскольку для реальных анализов необходимо большее количество пациентов. Но лабораторные тесты показывают, что доступные в этом году вакцины «не будут оптимальными» против A(H3).

Во многом это связано с тем, что когда в прошлом году определялся состав вакцин, вирус циркулировал очень мало или вообще не циркулировал, что затрудняет для производителей вакцин прогнозирование штамма, который будет доминировать в предстоящем сезоне.

Ассоциация Vaccines Europe, представляющая ведущих производителей вакцин в регионе, признала, что выбор штамма был затруднен из-за очень низкой циркуляции гриппа в прошлом году, но добавила, что пока недостаточно данных для оценки эффективности прививок в текущем сезоне.

Вакцины от гриппа адаптируются каждый год, чтобы обеспечить им максимальную эффективность против постоянно меняющихся вирусов. Их состав определяется за шесть месяцев до начала сезона гриппа на основе циркуляции вирусов в противоположном полушарии. Это дает производителям лекарств время на разработку и производство прививок.

Общеевропейских данных о потреблении вакцин против гриппа пока нет. Но национальные данные по Франции показывают, что охват не так широк, как надеялись власти.

Чтобы увеличить количество вакцинированного населения, французские власти продлили период вакцинации на один месяц, до конца февраля. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, к настоящему времени было вакцинировано 12 миллионов человек, что составляет около 45% целевого населения.

«Есть еще достаточно времени для улучшения ситуации, чтобы ограничить воздействие эпидемии гриппа», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения от 11 января. Целью этого года является вакцинация 75% людей, подверженных риску.

Vaccines Europe заявила, что производители поставили большое количество вакцин от гриппа, несмотря на нагрузку на производственные мощности, вызванную пандемией.

ВОЗ предупреждает, что хотя и COVID-19, и грипп являются респираторными заболеваниями и имеют некоторые схожие симптомы (кашель, озноб, ломота в теле, иногда рвота и диарея), вакцина от одного из них никак не защищает от другого.

Более того, есть вероятность заболеть одновременно COVID-19 и гриппом — это грозит очень тяжелым течением заболевания. Лучшей профилактикой остается вакцинация, напоминают врачи, а также соблюдение остальных мер безопасности — ношение маски, мытье рук, физическая дистанция и избегание скопления людей.