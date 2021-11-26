Два звонка Меркель

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

15 и 17 ноября состоялись телефонные разговоры между исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которых обсуждались пути решения кризиса, возникшего вокруг мигрантов на восточной границе ЕС. В частности, было объявлено, что Европейская комиссия проведет «технические переговоры» с Беларусью по репатриации незаконных мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Таким образом, Ангела Меркель нарушила молчание между Западом и Минском, которое длилось более года.

Однако общение между отдельными лидерами Европейского союза с руководителем Беларуси наносит вред единству Сообщества и может быть использовано минским режимом для его политической выгоды, считают в Литве.

На передовой линии

«Европейская комиссия и Служба внешних сношений ЕС сейчас взяли в свои руки технические переговоры с Минском. Для нас очень важно, чтобы любые переговоры согласовывались с теми странами, которые находятся на передовой линии гибридных атак – то есть с Литвой, Польшей и Латвией, и чтобы не принимались решения, которые не позволили бы разрешить ситуацию по существу», – заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Вильнюсе.

И. Шимоните подчеркнула, что ситуация на границе Польши с Беларусью – это давление режима Лукашенко на Европейский союз с целью снятия санкций и признания его легитимности, а людей продолжают использовать как инструмент для этого.

По мнению премьер-министра, необходимо и дальше усиливать давление на Минск.

И. Шимоните также выразила солидарность с Польшей, которая, по ее словам, в настоящее время несет основное бремя гибридной атаки, осуществляемой Беларусью.

Как считает премьер Польши, «в последние месяцы Беларусь активизирует свои действия против ЕС, и надо понимать, что это не просто конфликт с Польшей или искусственный конфликт с Литвой – это попытка нарушить восточную границу НАТО-ЕС», – добавил он.

По словам М. Моравецкого, очевидно, что действиями на границе руководит Лукашенко. Он также сказал, что в следующей волне миграции могут быть попытки воспользоваться афганским кризисом.

По его словам, Польша в любой момент готова помочь мигрантам продуктами питания или медицинским оборудованием, но белорусы не разрешают это делать.

Разговор с «господином Лукашенко»

Канцлер ФРГ информировала Г. Науседу о содержании бесед с А. Лукашенко, сообщает офис президента.

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил по телефону с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель меры по управлению кризисом с нелегальной миграцией на границе Евросоюза с Беларусью.

Как сообщило президентское ведомство, канцлер Германии информировала о содержании своих бесед с Александром Лукашенко, направленных на деэскалацию ситуации и возвращение мигрантов.

Президент Литвы подчеркнул, что репатриация мигрантов из Беларуси в страны их происхождения сейчас должна быть приоритетом, потому что именно это могло бы помочь избежать гуманитарной трагедии на границе ЕС и Беларуси.

По словам главы Литовского государства, решение гуманитарных проблем мигрантов – ответственность прежде всего Беларуси, потому что они находятся на белорусской территории. Он также призвал продолжать санкции для белорусского режима и в случае необходимости их усилить.

Ранее Гитанас Науседа заявил, что беседы западных лидеров с Александром Лукашенко неизбежны для разрешения гуманитарного миграционного кризиса, и сравнил ситуацию с захватом самолета.

В интервью программе «Тема дня» телеканала LRT он подчеркнул, что «ни о каком признании Лукашенко президентом Беларуси речи быть не может, потому что выборы 2020 года были незаконными, фальсифицированными и поэтому результат не признается».

«Санкции будут продолжаться, потому что мы не видим причин, по которым режим что-либо менял в корне. Но что такое решать гуманитарную проблему с Лукашенко – позволю себе провести аналогию с угонщиком самолета, – идет ли речь о том, чтобы позволить угонщику перестрелять находящихся в самолете пассажиров? Значит, нам нужно говорить, потому что есть проблема, которую создал сам Лукашенко. Но без участия Лукашенко ее решить практически невозможно или крайне сложно», – сказал Г. Науседа.

Он заверил, что первые признаки деэскалации ситуации видны уже сегодня.

«Сегодня мы видим, что самолет с пассажирами вылетает из Минского аэропорта и возвращает людей на родину. Это означает, что деэскалация ситуации хоть немного, но происходит», – сказал президент.

«Целью А. Меркель было обсудить проблему, гуманитарную трагедию – иначе я не могу назвать то, что происходит на границах Польши и Литвы – и попытаться решить эту проблему с господином Лукашенко. Потому что без его участия было бы очень сложно посадить людей на борт и отправить их в страну происхождения», – сказал Г. Науседа.

Он считает, что А. Меркель говорила с А. Лукашенко как с «господином Лукашенко, а не как с президентом, поскольку он таковым не является», и это не может рассматриваться как признание его руководителем Беларуси.

Санкции для «Белавиа» должны остаться

Президент также заявил, что у него нет подтвержденной информации о том, что белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» может быть исключена из списка возможных санкций. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис ранее заявлял, что на переговорах ЕС «Белавиа» пытаются исключить из санкционного списка.

«Во-первых, неправильно комментировать слухи – у меня нет подтвержденной информации, но обвинять друг друга во всевозможных вещах, которых, может, и нет, я не хочу. Само решение исключить «Белавиа» неверно, потому что это одна из причин проблемы. Поэтому «Белавиа» должна оставаться в списке, и мы должны гарантировать, что компания не будет исключена дипломатически-политическими каналами», – сказал он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ