Две партии с 50 тыс. реагентов для тестов – на пути в Литву

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Две партии реагентов для тестов на коронавирус COVID-19 уже на пути в Литву, сообщила в субботу BNS представитель Министерства здравоохранения.

По словам директора Департамент личного здоровья Минздрава, временно выполняющей функции канцлера министерства Одеты Виткунене, одна партия уже в Европе, а другая прибудет в Европу через несколько часов. Ожидается, что «течение дня-двух» они прибудут в Литву.

«Мы связались со всеми нашими партнерами, которые могут создать зеленый коридор доставки для наших реагентов в Литву. Возможно, прибудут даже этой ночью», – сказала BNS в субботу О. Виткунене.

О. Виткунене утверждает, что одни реагенты едут из Европы, а другие – из Китая. Они необходимы для проведения анализа на коронавирус, по непредвиденным причинам они не были доставлены в ранее намеченные сроки.

О. Виткунене утверждает, что было заказано 50 тыс. реагентов.

По данным на 12 час. субботы в Литве было проведено 1466 тестов по подозрениям на коронавирус. Подтверждено 83 случая COVID-19.

Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.