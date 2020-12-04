Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету — ООН

«Тот факт, что у такого огромного количества детей и молодых людей дома нет доступа к интернету, свидетельствует об огромном цифровом разрыве, о настоящей цифровой пропасти», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.



Она считает, что дети, которые находятся вне всемирной паутины, сталкиваются с целым рядом лишений. Они оказываются изолированными от всего мира и не могут быть конкурентоспособными в современной экономике.

В нынешней ситуации, когда школы оказались закрытыми из-за COVID-19, это приводит к тому, что дети и молодые люди утратили возможность получить образование. «Скажем прямо: отсутствие доступа к интернету лишает следующее поколение его будущего», — подчеркнула глава ЮНИСЕФ.

Около четверти миллиарда учащихся во всем мире в той или иной мере пострадали из-за закрытия школ в связи с COVID-19. Сотни миллионов учащихся вынуждены полагаться на обучение в виртуальном режиме. Для тех из них, у кого нет доступа к сети интернет, образование оказалось полностью недоступным.

Еще до пандемии многие молодые люди не владели цифровыми и предпринимательскими навыками для того, чтобы быть конкурентоспособными в экономике XXI века. Пандемия COVID-19 в еще большей мере усугубила цифровой разрыв, закрепив неравенство, которое уже разделяет страны и сообщества.

Дети и молодые люди из самых бедных семей и государств с низким уровнем дохода отстают от своих сверстников в еще большей степени. В странах с низким уровнем дохода доступ к интернету есть у одного ребенка из каждых 20 детей школьного возраста, а в богатых — у 9 из 10 детей.

В наибольшей степени от такого неравенства страдают сельские дети. «Подключение сельского населения к интернету остается сложной задачей», — заявил генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао. Он напомнил, что в 2020 году значительная часть сельских районов не была охвачена интернетом.

Авторы доклада отмечают также, что истинное положение дел с доступом к всемирной паутине еще хуже, чем представленные цифры. Есть много других факторов, которые мешают детям пользоваться плодами цифровой революции. Один из них — низкий уровень цифровых навыков. К тому же, даже когда у детей есть дома интернет, они нередко не могут получить доступ к сети из-за отсутствия достаточного количества гаджетов в семье.