Две трети жертв коронавируса в Европе — мужчины

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В Европе от коронавируса скончались 52 тысячи человек, из которых две трети — мужчины. 95% из них были старше 65 лет. Об этом рассказал в среду на пресс-конференции европейский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Клюге отметил, что у многих из тех, кто умер от COVID-19, и раньше были проблемы со здоровьем, которые усугубились из-за вируса. У 60% были проблемы с сердцем и сосудами, 29% страдали от диабета, у 21% были болезни почек.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что хотя коронавирус и представляет наибольшую опасность для пожилых людей, последние случаи говорят о том, что он может угрожать жизни любого человека. Клюге привёл в качестве примера смерть от COVID-19 пятилетнего мальчика в Великобритании и 12-летнего подростка в Бельгии.