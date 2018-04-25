Движение против БелАЭС обратится с письмом к А.Лукашенко, соберёт подписи под петицией

«Мы понимаем, что эгоистичное руководство Кремля пользуется более слабым пространством и ресурсами Беларуси. Нам известно, что для Беларуси как государства и народа уготованы и другие ловушки, но среди них особенно угрожающей является авантюра «Росатома» в Островце. Мы предлагаем не форсировать запуск первого энергоблока этой АЭС в условиях игнорирования международных требований к безопасности и нашего доброго соседства», – говорится в письме.

В нем также предлагается решать проблему БелАЭС в плоскости отношений Беларуси и Литвы, а также Беларуси и ЕС.

«Чтобы решение было лучше, нужно время. Изыщите его», – говорится в письме.

Председатель Верховного совета — Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис сказал на пресс-конференции, что строительство АЭС вблизи литовской границы – «это большая издёвка».

«Островецкая афера – большая издёвка: вы маленькие, вы бессильные, вы ничего не можете сделать, а мы что захотим, то и будем делать. А мы говорим, что может сделать – мы сопротивляемся и неизвестно, будет ли у вас так безусловно получаться, мы не пугаемся издёвки», – сказал В. Ландсбергис на пресс-конференции.

В первом съезде Движения против БелАЭС также участвовали бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сигнатарий независимости Беларуси, глава центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько, представитель христианских демократов Беларуси Павел Северинец и др.

Участников съезда поздравили по телефону лауреат Нобелевской премии, проживающая в Беларуси писатель Светлана Алексиевич, а также председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

Политики и общественные деятели 1 февраля учредили общественное движение, целью которого является сопротивление БелАЭС, несмотря на то, что первый реактор этой станции планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

В декабре прошлого года Беларусь объявила, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор намечается ввести в эксплуатацию в этом году.

Литва стоит на позиции, что АЭС в Беларуси строится без соблюдения требований безопасности, международных обязательств. Минск эти претензии отклоняет.