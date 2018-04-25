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Движение против БелАЭС обратится с письмом к А.Лукашенко, соберёт подписи под петицией

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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Движение против БелАЭС обратится с письмом к А.Лукашенко, соберёт подписи под петицией

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Созданное литовскими консерваторами, либералами и общественными деятелями Движение против Белорусской АЭС (БелАЭС) на первом съезде в минувшую субботу постановило обратиться с письмом к президенту Беларуси Александру Лукашенко, а также собрать подписи под петицией для Европарламента (ЕП).

«Мы с этого дня начнем сбор подписей под петицией против БелАЭС, она у нас переведена на четыре языка. И в соседних странах, и в Евросоюзе (ЕС) мы будем собирать подписи. Срок сбора этих подписей – до 20 апреля, чтобы успеть к годовщине Чернобыля (катастрофы на Чернобыльской АЭС, чтобы после всех оборотов в столицах ЕС мы могли представить это вместе с Пятрасом Ауштрявичюсом и, надеюсь, с Витаутасом Ландсбергисом, в ЕП», – сказал на пресс-конференции после съезда член сейма, консерватор Жигимантас Павилёнис.  

«Мы также приняли декларацию, в которой изложены все цели нашего движения, и в конце заседания от имени всего движения мы приняли открытое письмо А. Лукашенко, которое на белорусском языке вручим, видимо, на следующей неделе, посольству Беларуси, чтобы они передали своему шефу», – сказал он.  

В адресованном А. Лукашенко письме говорится, что «антиостровецкое (БелАЭС построена в Островце – ред.) общественное движение в Литве не является антибелорусским», оно желает Беларуси «экономического и духовного благосостояния».

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«Мы понимаем, что эгоистичное руководство Кремля пользуется более слабым пространством и ресурсами Беларуси. Нам известно, что для Беларуси как государства и народа уготованы и другие ловушки, но среди них особенно угрожающей является авантюра «Росатома» в Островце. Мы предлагаем не форсировать запуск первого энергоблока этой АЭС в условиях игнорирования международных требований к безопасности и нашего доброго соседства», – говорится в письме.

 В нем также предлагается решать проблему БелАЭС в плоскости отношений Беларуси и Литвы, а также Беларуси и ЕС.

«Чтобы решение было лучше, нужно время. Изыщите его»,  – говорится в письме.

Председатель Верховного совета — Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис сказал на пресс-конференции, что строительство АЭС вблизи литовской границы – «это большая издёвка».

«Островецкая афера – большая издёвка: вы маленькие, вы бессильные, вы ничего не можете сделать, а мы что захотим, то и будем делать. А мы говорим, что может сделать – мы сопротивляемся и неизвестно, будет ли у вас так безусловно получаться, мы не пугаемся издёвки», – сказал В. Ландсбергис на пресс-конференции.

В первом съезде Движения против БелАЭС также участвовали бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сигнатарий независимости Беларуси, глава центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько, представитель христианских демократов Беларуси Павел Северинец и др.

Участников съезда поздравили по телефону лауреат Нобелевской премии, проживающая в Беларуси писатель Светлана Алексиевич, а также председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

Политики и общественные деятели 1 февраля учредили общественное движение, целью которого является сопротивление БелАЭС, несмотря на то, что первый реактор этой станции планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

В декабре прошлого года Беларусь объявила, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор намечается ввести в эксплуатацию в этом году.

Литва стоит на позиции, что АЭС в Беларуси строится без соблюдения требований безопасности, международных обязательств. Минск эти претензии отклоняет.

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