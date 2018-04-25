Движение в сложных погодных условиях

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Литву пришли первые заморозки. В связи с этим стоит дать водителям несколько советов, которые могут облегчить жизнь в эту нелегкую пору.

В целом, согласно статистике, количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается на 20-30% из-за внезапных изменений в погоде. Добавьте к этому еще и возросший с начала учебного года поток автомобилей. В связи с этим специалисты рекомендуют водителям менять привычки вождения.

А теперь к их советам. В первую очередь, знающие люди рекомендуют заранее подготовить свой автомобиль к наступающим холодам. Не забудьте о незамерзающей стеклоомывающей жидкости, а также о скребке и щетке, ведь в холодное время года наличие этих средств является очень важным. Согласно результатам проведенного исследования, каждый пятый водитель в Литве не чистит свой автомобиль, полагая, что изморозь оттает по пути.