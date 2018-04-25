Движение в сложных погодных условиях

В Литву пришли первые заморозки. В связи с этим стоит дать водителям несколько советов, которые могут облегчить жизнь в эту нелегкую пору.
В целом, согласно статистике, количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается на 20-30% из-за внезапных изменений в погоде. Добавьте к этому еще и возросший с начала учебного года поток автомобилей. В связи с этим специалисты рекомендуют водителям менять привычки вождения.
А теперь к их советам. В первую очередь, знающие люди рекомендуют заранее подготовить свой автомобиль к наступающим холодам. Не забудьте о незамерзающей стеклоомывающей жидкости, а также о скребке и щетке, ведь в холодное время года наличие этих средств является очень важным. Согласно результатам проведенного исследования, каждый пятый водитель в Литве не чистит свой автомобиль, полагая, что изморозь оттает по пути.
Также специалисты говорят, что автомобиль должен быть технически исправным. Казалось бы, это и так понятно, но все еще нередки случаи, когда на дороги нашей страны выезжают технически неисправные автомобили. Кроме того, специалисты напоминают о том, что с 10 ноября запрещено использовать транспортные средства с летними покрышками. В холодное время года погодные условия могут меняться несколько раз в день, поэтому специалисты рекомендуют хорошенько оценить состояние дороги и видимость, перед тем как сесть за руль.
Если вы видите, что погодные условия сложные, выезжайте раньше, выбирайте безопасную скорость, придерживайтесь безопасного расстояния от впереди едущего автомобиля. Не забывайте, что в экстремальных ситуациях главное — не совершать резких движений. Также важно знать, что дорожное покрытие может и не выглядеть скользким, опасные участки все же могут сформироваться на мостах и виадуках, а когда температура приближается к нулевой, выпавшие осадки мгновенно покрывают дороги тонким слоем льда. Насколько это опасно, объяснять излишне.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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