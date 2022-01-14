Двойные стандарты масочного режима

Фото nvsc.lrv.lt

Специалисты Национального центра общественного здоровья (NVSC) посетили мероприятия в праздничный период и проверили соблюдение требований, действующих во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба NVSC.

Праздничные рейды

Всего по всей Литве было проверено 56 мероприятий, которые проходили в крупнейших концертных залах страны, на аренах, в театрах, торговых и развлекательных центрах, а также в районных культурных центрах и библиотеках. Проверяющие посетили различные концерты, спектакли, кинопоказы и выставки. Многие из специалистов NVSC побывали на мероприятиях вместе с полицейскими и представителями муниципальных администраций.

«Мы отдали приоритет мероприятиям с участием более 500 зрителей. Такие мероприятия действительно подвержены более высоким рискам, и к ним предъявляются более строгие требования, связанные с ограничением потоков посетителей. Специалисты NVSC интенсивно работали в праздничные выходные, в том числе в канун Нового года», – заявила руководитель отдела по контролю за общественным здоровьем NVSC Ингрида Скридайлене.

На мероприятия, проходящие в помещении, допускаются только лица с паспортом возможностей. Также участники должны носить маски, а организаторы должны определить, как управлять потоком посетителей, и обеспечить доступ к дезинфицирующим средствам для рук.

Нарушения были выявлены на двух мероприятиях – балетном спектакле и выставке. В очередях не соблюдалось требование о безопасном расстоянии, которое должно составлять не менее двух метров между людьми или группой лиц. Также организаторы не регулировали поток зрителей и не контролировали ношение масок. Против них возбуждено дело об административном правонарушении.

Специалисты напомнили жителям, что на время действия экстремальной ситуации в связи с пандемией коронавируса людям запрещено посещать мероприятия, если они чувствуют хотя бы малейшие симптомы коронавируса.

В Каунасе специалисты фиксировали рост числа случаев заражения коронавирусом. Вспышку заболеваний связывают в том числе и с концертом группы SEL на арене «Жальгирис».

Фотографии с концерта SEL потрясли и общество, и врачей. На концерте без масок и без соблюдения дистанции веселились тысячи зрителей. При этом по действующему порядку родителям нельзя даже посетить праздничные утренники своих детей в детских садах, школах. Жители возмущались двойными стандартами требований при соблюдении мер безопасности.

Уловки мошенников

Мошенники по-прежнему находят доверчивых людей: девушка хотела купить паспорт возможностей и лишилась денег. 30 декабря в 17.05 в полицию сообщили, что девушка (2001 г.р.) в интернете, в социальной сети, нашла сообщение о том, что человек может подделать паспорт возможностей. Она связалась с ним и перевела деньги за «услугу». Никакого паспорта возможностей она не получила и не может связаться с обманувшим ее человеком. Ущерб – 645 евро, сообщает полиция. Ведется расследование.

Тесты-подделки

В аэропортах фиксируются случаи подделки ковид-документов. Так, в Вильнюсском аэропорту женщина предъявила фальшивый результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщает BNS. 41-летняя женщина была задержана 28 декабря в 18.30 во время проверки документов. Ведется расследование. Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что женщина планировала лететь в Донкастер (Великобритания).

4 января в аэропорту Вильнюса пассажирку заподозрили в подделке сертификата о тестировании на коронавирус, сообщает полиция Литвы. Агент по обслуживанию пассажиров заподозрил, что девушка 1997 года рождения, возможно, представила поддельный сертификат ПЦР-теста на COVID-19.

Возбуждено уголовное дело по статье о подделке штампа, печати или бланка.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ