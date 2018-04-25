Дворец профсоюзов пошел под снос

Фото vilnius.lt

В рамках подготовки к строительству Национального концертного зала, в среду приступили к работам по сносу здания Дворца профсоюзов на горе Таурас, сообщили в самоуправлении Вильнюса.

Работы будут проводиться компаниями-победителями Vaidva и Statybu Kodas. Этот подготовительный этап планируют завершить к концу года. На эти работы правительство выделило 1,8 млн. евро.

Муниципалитет обещает сохранить ценные витражи Альгимантаса Стошкуса, которые позднее будут переданы Национальному художественному музею.

На месте Дорца профсоюзов воплотят идею, предложенную испанской командой «Arquivio architects». Ими была предложена следующая концепция Национального концертного зала – объект должен быть как можно более естественно вкомпонован в уникальную окружающую среду. Архитекторы предлагают на горе Таурас построить несколько отдельных частей здания, которые объединялись бы открытым цокольным этажом, созданным «зеленым коридором», в сооружении предусмотрены Большой и Малый концертные залы. В проект чутко вливается и территория Лютеранского сада, парк на горе Таурас.

Фото vilnius.lt

Самоуправление приведет в порядок прилегающую к Концертному залу территорию, а также территорию возле Лютеранских садов – комплекс вильнюсского старого кладбища евангеликов. Общая стоимость проектов по благоустройству участков, вместе с помощью ЕС, составляет около 14 млн. евро.

Согласно условиям конкурса, в новом здании будет большой зал вместимостью до 1,7 тыс. мест и малый зал на 500 мест, кафе, просторный вестибюль с видом на впечатляющую панораму города, а также помещения для другой разнообразной культурной деятельности. Намеченный бюджет услуг проектирования концертного зала и строительных работ составляет 52 млн. евро. В эту сумму включены все расходы, связанные с проектированием, строительством и оборудованием объекта, а также расходы, связанные с благоустройством участка.

Завершить строительство планируют к 2023 году, когда будет отмечаться 700-летие столицы.

Дворец профсоюзов распахнул свои двери в 1963 году. Снос дворца был одобрен Вильнюсским муниципальным советом в мае этого года.

Информация ЛК, BNS