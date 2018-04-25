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Джек Ма стал самым богатым человеком Азии

By World Trade Organization from Switzerland — “Enabling E-commerce” Launch event, 11 December 2017, CC BY-SA 2.0, Link

Самым богатым человеком Азии стал основатель корпорации Alibaba Джек Ма. Об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 10 марта.

Отмечается, что владелец индийского холдинга Reliane Industries Мукеша Амбани переместился на второе место в списке богатейших людей Азии, когда после обвала цен на нефть за сутки потерял около 5,8 миллиарда долларов.

Агентство оценило состояние Джека Ма в 44,5 миллиарда долларов, что примерно на 2,6 миллиарда долларов больше, чем нынешнее состояние Амбани.

Напомним, что ранее фондовые рынки пережили худший с 2008 года день. В США впервые с 2008 года были приостановлены торги на 15 минут. Несмотря на это, котировки упали на 8%.

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korrespondent.net

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