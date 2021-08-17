Джо Байден: Наша цель в Афганистане — предотвращение терактов на США

Когда американские военные открыли огонь, погибли по меньшей мере 5 человек. Вероятно, несколько человек также погибли при падении со взлетающих самолетов, на которые они забрались.

Президент США объявил о предоставлении помощи в безопасной эвакуации союзников из Афганистана. Джо Байден также аргументировал решение о выводе американских войск из этой страны.

В Белом доме президент США выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Он срочно прибыл туда, прервав свой отпуска в Кэмп-Дэвиде.

«Наш единственный жизненный интерес в Афганистане — это предотвращение террористических атак на Соединенные Штаты. В течение многих лет я настаивал на том, чтобы наши действия были сосредоточены на борьбе с терроризмом, а не на вдохновении восстаний и создании других стран. Мы должны сосредоточиться на угрозах, которые несет нам сегодняшний день. Террористическая угроза существует за пределами Афганистана: «Аль-Шабаб» в Сомали, «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, «Джебхат ан-Нусра» в Сирии и так называемое Исламское государство, которое пытается создать халифат в Сирии и Ираке», — сказал американский президент.

«Мы закончим вывод войск. Мы закончим самую долгую американскую войну, продолжавшуюся 20 долгих лет», — подчеркнул Джо Байден.

Американский президент также сказал об ошибках, связанных с американским присутствием в Афганистане. Ссылаясь на обвинения США в нестабильности в этой стране, он отметил, что вывод войск на текущий год планировал и его предшественник Дональд Трамп. Он объявил об отправке на место военной миссии, которая должна помочь в эвакуации.

«Меня попросили подписать соглашение, что я и сделал: в Афганистан будут отправлены 6 тысяч солдат для помощи в эвакуации как гражданского персонала США, так и наших союзников», — сказал президент. Он объявил о выдаче гуманитарных виз беженцам.

Джо Байден возложил ответственность за возникший хаос на афганские власти, заявив, что они «сдались».

На данный момент все вылеты из Кабула восстановлены. Они были приостановлены на несколько часов после того, как взлетную полосу заблокировали сотни афганцев, которые хотят покинуть страну. В это время направлявшиеся в столицу Афганистана военные самолеты из Германии приземлялись в Узбекистане, а из Чехии — в Азербайджане.

Между тем власти соседнего Узбекистана сообщили, что за последние два дня в их страну прибыли 750 афганских военнослужащих. 46 военных самолетов были вынуждены совершить посадку в городе Термез, на границе с Афганистаном.