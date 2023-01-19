Джо Байден выступит перед Конгрессом с обращением «О положении дел в стране» 7 февраля

Ежегодное обращение станет для Байдена возможностью обозначить свои законодательные цели на полпути до завершения его четырехлетнего президентского срока и, возможно, даже найти более широкие темы, актуальные в случае, если он, как ожидается, объявит об участии в выборах в 2024 году.

Это также может усилить поддержку Байдена среди демократов, часть которых обеспокоены его возрастом и другими вопросами. В ноябре президенту исполнилось 80 лет, и, если он будет переизбран, в начале второго срока ему будет 82 года.

Байден также, вероятно, скажет о достижениях своей администрации за последний год, включая принятие законопроекта об инфраструктуре и закона «О сокращении инфляции», включающего меры по борьбе с изменением климата и по наведению порядка на рынке рецептурных лекарств.

Байден, долгое время работавший в Сенате и в течение восьми лет занимавший пост вице-президента в администрации Барака Обамы, столкнется с республиканскими законодателями, стремящимися оставить консервативный след в американской политике после четырех лет подряд контроля демократов над обеими палатами Конгресса.

Другие острые проблемы, вокруг которых, вероятно, в 2023 году развернутся основные дискуссии, включают в себя законодательство, которое, как ожидается, будет необходимо в середине года для повышения потолка федерального долга, а также новые шаги по борьбе с насилием, связанным с применением огнестрельного оружия. Демократы надеются, что дискуссии по контролю над оружием будут основаны на умеренном двухпартийном законе, принятом в прошлом году. Обе стороны также стремятся к принятию иммиграционной реформы.