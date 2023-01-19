Джо Байден выступит перед Конгрессом с обращением «О положении дел в стране» 7 февраля

Ежегодное обращение позволит главе государства обозначить основные цели администрации на фоне получения республиканцами контроля над Палатой представителей
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Голос Америки», Президент Джо Байден принял приглашение от спикера Палаты представителей Кевина Маккарти для ежегодного выступления с обращением «О положении дел в стране» (State of the Union Address), которое глава государства традиционно произносит перед обеими палатами Конгресса.
Ежегодное обращение станет для Байдена возможностью обозначить свои законодательные цели на полпути до завершения его четырехлетнего президентского срока и, возможно, даже найти более широкие темы, актуальные в случае, если он, как ожидается, объявит об участии в выборах в 2024 году.
Это также может усилить поддержку Байдена среди демократов, часть которых обеспокоены его возрастом и другими вопросами. В ноябре президенту исполнилось 80 лет, и, если он будет переизбран, в начале второго срока ему будет 82 года.
Байден также, вероятно, скажет о достижениях своей администрации за последний год, включая принятие законопроекта об инфраструктуре и закона «О сокращении инфляции», включающего меры по борьбе с изменением климата и по наведению порядка на рынке рецептурных лекарств.
Байден, долгое время работавший в Сенате и в течение восьми лет занимавший пост вице-президента в администрации Барака Обамы, столкнется с республиканскими законодателями, стремящимися оставить консервативный след в американской политике после четырех лет подряд контроля демократов над обеими палатами Конгресса.
Другие острые проблемы, вокруг которых, вероятно, в 2023 году развернутся основные дискуссии, включают в себя законодательство, которое, как ожидается, будет необходимо в середине года для повышения потолка федерального долга, а также новые шаги по борьбе с насилием, связанным с применением огнестрельного оружия. Демократы надеются, что дискуссии по контролю над оружием будут основаны на умеренном двухпартийном законе, принятом в прошлом году. Обе стороны также стремятся к принятию иммиграционной реформы.